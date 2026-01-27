Tri kombëtare evropiane po shqyrtojnë bojkotin e Kupës së Botës 2026
Mbajtja e Kupës së Botës 2026 është vënë në pikëpyetje, pasi një numër gjithnjë e në rritje i vendeve evropiane po shqyrtojnë bojkotimin e garës për shkak të marrëdhënieve të tensionuara me SHBA-në, dhe tani e gjithë çështja ka arritur te politikanët.
Sipas La Gazzetta dello Sport, protestat po udhëhiqen nga Danimarka, ku publiku është i indinjuar nga kërkesa e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të aneksuar Grenlandën, me deri në 90 për qind të danezëve që mbështesin një bojkot të mundshëm të Kupës së Botës. Kjo ndjenjë është përhapur edhe në Suedinë fqinje.
Në Gjermani, çështja u ngrit nga nënkryetari i Federatës Gjermane të Futbollit, Oke Gottlich, i cili në një artikull për Hamburger Morgenpost pyeti “nëse është koha për të menduar konkretisht për ndonjë veprim të fortë”.