Tri klubet e mëdha të Ligës Premier duan të nënshkruajnë me Ter Stegen
Situata e Ter Stegen po fillon të shfaqet si një nga të panjohurat më të mëdha të tregut të transferimeve dimërore. Manchester United, Neëcastle United dhe Tottenham Hotspur kanë filluar bisedimet me Barcelonën për të shqyrtuar nënshkrimin e tij.
Ter Stegen po kalon një periudhë të vështirë te Barcelona. Pasi kapërceu një dëmtim në shpinë që pësoi gjatë verës, portieri gjerman zbulon se roli i tij në ekip është zvogëluar.
Ardhja e Joan Garcias, së bashku me performancën e Wojciech Szczesnyt, ka tronditur hierarkinë e zakonshme në portën e Blaugranëve. Ter Stegen, kapiten dhe portier historik, përballet me një të ardhme me më pak minuta nëse nuk vendos të largohet.
Barcelona është e hapur për të negociuar lirimin e tij nëse lojtari kërkon të largohet. Opsioni më i përmendur është një huazim me mundësi blerjeje, megjithëse ende nuk është pranuar asnjë ofertë zyrtare.
Sipas burimeve të besueshme të Sport dhe TEAMtalk, Manchester United, Neëcastle United dhe Tottenham Hotspur kanë filluar bisedimet me Barcelonën për të shqyrtuar nënshkrimin e tij.
United duket të jetë një nga pretendentët kryesorë. Djajtë e Kuq kanë bërë tashmë kërkime dhe, megjithëse e kanë Senne Lammens si një bast të ardhshëm, ata po kërkojnë stabilitet të menjëhershëm në portë me një portier me përvojë si Ter Stegen.
Neëcastle gjithashtu ka shprehur interes. Edhe pse ata e kanë përforcuar pozicionin e tyre të portierëve gjatë verës, ata besojnë se një portier veteran me reputacion mund të ofrojë lidership, performancë në ndeshje kyçe dhe mbështetje në situata të vështira.
Tottenham nuk është shumë prapa. Spurs kanë bërë pyetje në lidhje me disponueshmërinë e Ter Stegen, duke vlerësuar nëse nënshkrimi i tij i janarit mund ta forcojë skuadrën, veçanërisht duke pasur parasysh mungesat e mundshme ose rëniet në performancën e titullarëve aktualë.