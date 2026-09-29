Tri gola për tre pikë, Shqipëria bindëse ndaj San Marinos
Pas fitores ndaj Bjellorusisë, kombëtarja shqiptare bën detyrën edhe ndaj San Marinos në Ligën e Kombeve, teksa triumfoi me shifrat 0-3 në transfertë.
Kuqezinjtë e nisën takimin në sulm dhe ia dolën që të gjejnë golin në minutën e 21-tën. Gjatë zhvillimit të një goditje këndi, Mehmeti përfitoi në zonë dhe dërgoi topin në rrjetë. Pak më vonë, Uzuni dyfishoi shifrat, gol për të cilin u nevojit kontrolli nga sistemi VAR.
Në pjesën e dytë vendasit ndërmorën iniciativë për të dalë përpara, rrezikuan disa herë portën tonë, por vetëm kaq, pasi Manaj thelloi shifrat. Ndeshja e radhës për Shqipërinë në Ligën e Kombeve është ajo ndaj Finlandës, e programuar të luhet me 3 tetor. Aktualisht, kryesojmë grupin me 6 pikë.