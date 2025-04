Tri blerjet që Xabi Alonso do t’i kërkojë Real Madridi

Trajneri spanjoll, Xabi Alonso tashmë po përshkruan udhërrëfyesin e tij nëse ai përfundimisht bëhet trajneri i ri i Real Madridit.

Ish-lojtari i Real Madridit, i cili ka pasur një sezon historik me Bayer Leverkusen, thuhet se ka kërkesa të qarta për të pranuar sfidën e drejtimit të projektit të Real Madridit: forcimin e tre pozicioneve kyçe.

Sipas burimeve pranë klubit, Alonso thuhet se kërkon një qendërmbrojtës, një mbrojtës të majtë dhe një mesfushor si shtyllat e ekipit të tij të ri, duke u fokusuar në profile shumë specifike që i përshtaten modelit të tij taktik.

Një mbrojtës i majtë

Lëvizja e parë e madhe do të ishte përforcimi i krahut të majtë të mbrojtjes me rikthimin e Miguel Gutierrez, aktualisht me Girona.

I stërvitur në Valdebebas, shkathtësia dhe projeksioni i tij sulmues e bëjnë atë një opsion strategjik për sistemin e mbrojtësit të krahut që Xabi ka zhvilluar në Gjermani.

Real Madrid mban një opsion blerjeje të përballueshme, duke lehtësuar një transaksion që shihet si prioritet.

Një mesfushor qendror

Në qendër të fushës, Alonso do të mirëpriste shtimin e Martin Zubimendit. Mesfushori i Real Sociedad është një lojtar i ekuilibruar me lexim taktik dhe një dalje të pastër të topit.

Me një klauzolë lirimi prej 60 milionë eurosh, nënshkrimi i tij do të përfaqësonte një angazhim për të vazhduar stilin e tij, por me një profil më pozicional sesa mesfushorët aktualë të ekipit.

Një qendërmbrojtës

Së fundi, në qendrën e mbrojtjes, emri që i pëlqen më shumë Xabit është Dean Huijsen, një premtim i ri që ka spikatur këtë sezon.

Aftësia e tij për të luajtur me topin dhe përmasat e tij përshtaten me idenë për të forcuar një mbrojtje që mund të pësojë ndryshime të rëndësishme këtë verë.

Operacioni Alonso nuk është ende zyrtar, por planifikimi i tij tashmë po merr formë.

Nëse ai merr drejtimin e bankinës në ‘Santiago Bernabeu’, ai do ta bëjë këtë me një vizion të qartë: të rinovojë ekipin pa sakrifikuar konkurrencën.

