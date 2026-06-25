Treni i mallrave përplaset me një tren pasagjerësh në perëndim të Polonisë, plagosen 2 persona

Treni i mallrave përplaset me një tren pasagjerësh në perëndim të Polonisë, plagosen 2 persona

Një tren mallrash është përplasur me një tren pasagjerësh në perëndim të Polonisë, duke lënë të plagosur dy persona, transmeton Anadolu.

Transmetuesi publik polak TVP Poznan raportoi se shërbimi rajonal zjarrfikës njoftoi se përplasja ndodhi në qytetin Bialosliwie, në qarkun Pila.

Gjashtëmbëdhjetë ekipe emergjence janë dërguar në vendngjarje, ku operacionet e shpëtimit janë ende në zhvillim.

Qarkullimi hekurudhor në këtë zonë është pezulluar.

Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur shkakun e përplasjes dhe pritet që më vonë të publikohen detaje të tjera.

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