Trendafilov: Nuk kemi nevojë për formula të reja për llogaritjen e varfërisë, por për paga më të larta
Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov kritikoi diskutimin mbi pagën orare në faqen e tij në Facebook, duke thënë se kjo shpërqendron vëmendjen nga pagat e ulëta në Maqedoni.
Ai paralajmëroi gjithashtu për mundësinë që modelet e reja të përdoren për të anashkaluar të drejtat e punëtorëve.
“Diskutimi mbi pagën orare është një përpjekje për të mbjellë erë dhe mjegull dhe për të shpërqendruar publikun nga problemi i vërtetë, që janë pagat e ulëta të punëtorëve në Maqedoni. Punëtorët nuk mund të jetojnë me llogaritje, propozime dhe modele ekonomike, ata kanë nevojë për paga më të larta, jo për diskutime të reja që do ta zvarrisin zgjidhjen e problemit më urgjent. Pas propozimeve të tilla qëndron një rrezik serioz: në vend që të kërkojnë zgjidhje për të respektuar të drejtat e punëtorëve, ato do të hapin hapësirë për legalizimin e abuzimeve që disa punëdhënës tashmë po i kryejnë, siç është mospagesa e orëve shtesë, mospagesa e punës në ditët e festave dhe llogaritja e gabuar e shtesave të pagave. Sot, orët shtesë paguhen për orë, me një rritje përkatëse të pagës me +135%. Ky është pikërisht problemi që punëdhënësit që nuk respektojnë ligjet dhe marrëveshjet kolektive po përpiqen ta anashkalojnë. Së pari, ata nuk i paguajnë të gjitha orët e punuara, dhe më pas të propozojnë modele të reja për llogaritjen e pagave”, thotë Trendafilov.
Ai vlerëson se “kjo jo vetëm që dëmton punëtorët, por edhe buxhetin e shtetit, sepse puna e padeklaruar dhe e papaguar nënkupton edhe shmangien e detyrimeve ligjore. Prandaj, në vend që të kërkojnë mënyra të reja për të llogaritur punën e punëtorëve, institucionet duhet të sigurohen që çdo orë pune të regjistrohet dhe të paguhet, dhe çdo shkelje e ligjeve dhe marrëveshjeve kolektive të sanksionohet.
“Është veçanërisht hipokrite të hapen diskutime të tilla kur paga minimale në Maqedoni është rreth 423 euro, ndërsa në Serbi një pagë minimale prej 600 eurosh shpallet nga 1 janari, dhe në Mal të Zi pagat minimale variojnë nga 1.000 euro për punëtorët me arsim fillor, 1.250 euro për ata me arsim të mesëm dhe 1.450 euro për ata me arsim të lartë”, thotë Trendafilov.