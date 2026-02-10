Trendafilov akuzon: Deputetët ulin koeficientët e tyre që pagat e punëtorëve të mos rriten

Trendafilov akuzon: Deputetët ulin koeficientët e tyre që pagat e punëtorëve të mos rriten

Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov, u uroi të gjithëve një mëngjes të mbarë këtë mëngjes para Parlamentit të Maqedonisë, përveç deputetëve.

Ai thotë se kjo ndodh sepse ata e kanë bllokuar propozimin e LSM-së për rritjen e pagave të punëtorëve për dy vjet.

“Mirëmëngjesi të gjithëve përveç deputetëve. Pse përveç deputetëve? Sepse për 2 vjet ata kanë bllokuar propozimin e LSM-së për të rritur pagat e punëtorëve, ose për të rritur pagën minimale dhe për të rritur të gjitha pagat me të paktën 6,000 denarë. Siç ua premtuam, sot do të bllokojmë me nga 21 persona në dy lokacione në mënyrë që ata të mos mund të shkojnë në punë me automjetet e tyre, në mënyrë që të mos mund të mbledhin shpenzimet e transportit sikur të shpenzonin vajguri dhe do të duhet të vijnë në këmbë ose me transport publik urban.

Informacioni im është se një numër i madh deputetësh u zgjuan herët këtë mëngjes për të ardhur në punë para orës 9 të mëngjesit në mënyrë që të mos përballen me punëtorët në rrugë sepse turpërohen nga votuesit e tyre që refuzojnë të rrisin pagën e punëtorëve, dhe nga ana tjetër, paga e deputetit do të rritet jo vetëm me 9.2%, por edhe me 12.6% sepse Gjykata Kushtetuese ka shumë të ngjarë të shfuqizojë dekretin e Qeverisë nga viti i kaluar. Ata janë të gatshëm të ulin koeficientët e tyre me 9% vetëm që të mos rrisin pagat e punëtorëve”, tha Trendafilov.

Ai njoftoi se bllokada do të zgjasë deri në fillimin e seancës së Kuvendit, e cila është planifikuar për në orën 11:00.

MARKETING

Të ngjajshme

Polonia mohon pretendimin rus për rolin e tyre në atentatin në Moskë

Polonia mohon pretendimin rus për rolin e tyre në atentatin në Moskë

Provimi i jurisprudencës në shqip, Mickoski: Nevojitet ligj për ta rregulluar këtë çështje!

Provimi i jurisprudencës në shqip, Mickoski: Nevojitet ligj për ta rregulluar këtë çështje!

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Trump kundërshton aneksimin e Bregut Perëndimor nga Izraeli

Trump kundërshton aneksimin e Bregut Perëndimor nga Izraeli

18 të vdekur nga moti ekstrem i ftohtë në New York, kryebashkiaku apelon për kujdes dhe siguri

18 të vdekur nga moti ekstrem i ftohtë në New York, kryebashkiaku apelon për kujdes dhe siguri

LSM do ta bllokojë Kuvendin, kërkon pagë minimale më të lartë dhe ulje të pagave të zyrtarëve

LSM do ta bllokojë Kuvendin, kërkon pagë minimale më të lartë dhe ulje të pagave të zyrtarëve