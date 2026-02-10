Trendafilov akuzon: Deputetët ulin koeficientët e tyre që pagat e punëtorëve të mos rriten
Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov, u uroi të gjithëve një mëngjes të mbarë këtë mëngjes para Parlamentit të Maqedonisë, përveç deputetëve.
Ai thotë se kjo ndodh sepse ata e kanë bllokuar propozimin e LSM-së për rritjen e pagave të punëtorëve për dy vjet.
“Mirëmëngjesi të gjithëve përveç deputetëve. Pse përveç deputetëve? Sepse për 2 vjet ata kanë bllokuar propozimin e LSM-së për të rritur pagat e punëtorëve, ose për të rritur pagën minimale dhe për të rritur të gjitha pagat me të paktën 6,000 denarë. Siç ua premtuam, sot do të bllokojmë me nga 21 persona në dy lokacione në mënyrë që ata të mos mund të shkojnë në punë me automjetet e tyre, në mënyrë që të mos mund të mbledhin shpenzimet e transportit sikur të shpenzonin vajguri dhe do të duhet të vijnë në këmbë ose me transport publik urban.
Informacioni im është se një numër i madh deputetësh u zgjuan herët këtë mëngjes për të ardhur në punë para orës 9 të mëngjesit në mënyrë që të mos përballen me punëtorët në rrugë sepse turpërohen nga votuesit e tyre që refuzojnë të rrisin pagën e punëtorëve, dhe nga ana tjetër, paga e deputetit do të rritet jo vetëm me 9.2%, por edhe me 12.6% sepse Gjykata Kushtetuese ka shumë të ngjarë të shfuqizojë dekretin e Qeverisë nga viti i kaluar. Ata janë të gatshëm të ulin koeficientët e tyre me 9% vetëm që të mos rrisin pagat e punëtorëve”, tha Trendafilov.
Ai njoftoi se bllokada do të zgjasë deri në fillimin e seancës së Kuvendit, e cila është planifikuar për në orën 11:00.