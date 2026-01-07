Tregu gjerman i punës nën presion: Papunësia rritet në 6.2%
Shkalla e papunësisë në Gjermani u rrit në 6.2 përqind në dhjetor, me një total prej 2.908 milionë të papunësh, sipas të dhënave nga Agjencia Federale e Punësimit (BA). Numri i të papunëve u rrit me 3,000 krahasuar me tetorin, ndërsa u rrit me 101,000 persona në bazë vjetore.
Drejtoresha e agjencisë, Andrea Nahles, theksoi në një konferencë për shtyp në Nuremberg se tregu gjerman i punës po përballet me një momentum të dobët ekonomik. “Aktualisht nuk ka një forcim të ndjeshëm të aktivitetit ekonomik, gjë që reflektohet drejtpërdrejt në situatën në tregun e punës”, tha Nahles, duke shtuar se pasiguria ekonomike vazhdon të ndikojë në punësim.
Agjencia paralajmëron se trendi i rezultateve të dobëta në tregun e punës mund të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme.