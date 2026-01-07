Tregu gjerman i punës nën presion: Papunësia rritet në 6.2%

Tregu gjerman i punës nën presion: Papunësia rritet në 6.2%

Shkalla e papunësisë në Gjermani u rrit në 6.2 përqind në dhjetor, me një total prej 2.908 milionë të papunësh, sipas të dhënave nga Agjencia Federale e Punësimit (BA). Numri i të papunëve u rrit me 3,000 krahasuar me tetorin, ndërsa u rrit me 101,000 persona në bazë vjetore.
Drejtoresha e agjencisë, Andrea Nahles, theksoi në një konferencë për shtyp në Nuremberg se tregu gjerman i punës po përballet me një momentum të dobët ekonomik. “Aktualisht nuk ka një forcim të ndjeshëm të aktivitetit ekonomik, gjë që reflektohet drejtpërdrejt në situatën në tregun e punës”, tha Nahles, duke shtuar se pasiguria ekonomike vazhdon të ndikojë në punësim.

Agjencia paralajmëron se trendi i rezultateve të dobëta në tregun e punës mund të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Publikohen pamjet, momenti kur agjentët federalë të imigracionit qëllojnë për vdekje një grua në Minneapolis

Publikohen pamjet, momenti kur agjentët federalë të imigracionit qëllojnë për vdekje një grua në Minneapolis

Mickoski pritet të kërkojë takim liderësh për heqjen e qeverisë teknike dhe konsensus për ligjet reformuese

Mickoski pritet të kërkojë takim liderësh për heqjen e qeverisë teknike dhe konsensus për ligjet reformuese

Rrëshqitje e dheut në rrugën drejt Banjës, Komuna e Tetovës apelon për kujdes

Rrëshqitje e dheut në rrugën drejt Banjës, Komuna e Tetovës apelon për kujdes

Trump vë në dyshim mbështetjen që NATO do t’i ofronte SHBA-së nëse do të kishte vërtet nevojë për aleancën

Trump vë në dyshim mbështetjen që NATO do t’i ofronte SHBA-së nëse do të kishte vërtet nevojë për aleancën

Në Ohër dhe Kërçovë janë përmbytur disa lokacione

Në Ohër dhe Kërçovë janë përmbytur disa lokacione

Evropa në kaos: Stuhi, viktima dhe dëmtime të rënda nga moti i ligë

Evropa në kaos: Stuhi, viktima dhe dëmtime të rënda nga moti i ligë