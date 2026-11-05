Tregjet e aksioneve amerikane të paqëndrueshme pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit
Tregjet e aksioneve amerikane mbetën të paqëndrueshme të mërkurën pas fitores së thellë të demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit, ku disa gjigantë të teknologjisë shënuan rritje ndërsa aksionet e naftës ranë për shkak të pasigurisë mbi politikën e jashtme të SHBA-së, raporton Anadolu.
Demokratët fituan më shumë vende sesa republikanët në të dy dhomat e Kongresit, tregojnë rezultatet jozyrtare, dhe analistët e shohin humbjen e republikanëve si një forcë të mundshme që çon në ndryshime të politikave në inteligjencën artificiale (IA), kriptovalutat, energjinë, tarifat dhe të tjera.
Me anëtarët e sapozgjedhur të Kongresit që pritet të marrin detyrën më 3 janar 2027, ndryshimet e mundshme të politikave pas marrjes së pushtetit nga demokratët rritën çmimet e aksioneve të disa kompanive ndërsa uli të tjerat të mërkurën.
Investitorët presin që premtimet e fushatës së demokratëve për rregullimin e zhvillimit të IA-së dhe ngadalësimin e ndërtimit të qendrave të të dhënave do t’i ndihmojnë gjigantët e teknologjisë të frenojnë miliarda dollarë në investime dhe të kthehen në një rrjedhje pozitive të parasë së lirë.
Aksionet e gjigantit të teknologjisë Apple arritën nivel rekord dhe u mbyllën me 5.3 për qind rritje pas rezultateve jozyrtare të zgjedhjeve të mesmandatit ndërsa Microsoft fitoi gati 7 për qind, Amazon u rrit mbi 6 për qind, Alphabet u rrit më shumë se 3 për qind dhe aksionet e Meta u rritën me 1.5 për qind.
Gjigantët e teknologjisë rritën vlerën e tyre të kombinuar të tregut me 1 trilion dollarë në një ditë të vetme.
Në të njëjtën kohë, prodhuesit e çipave të varur nga të ardhurat e infrastrukturës së inteligjencës artificiale pësuan humbje, ku aksionet e Nvidia ranë me 3.2 për qind, duke rënë në kompaninë e dytë më të vlefshme në botë. Aksionet e Micron-it ranë me 7 për qind. Intel humbi 3.8 për qind ndërsa aksionet e Broadcom-it pësuan rënie 2 për qind.
Operatorët e qendrave të të dhënave pësuan humbje edhe më të thella me çmimin e aksioneve të “Hut 8” që ra me një shifër marramendëse prej 23 për qind, aksionet e IREN që ranë mbi 11 për qind, Core Scientific që ranë më shumë se 10 për qind dhe Applied Digital që humbën gati 7 për qind.
Këto humbje u nxitën nga fitoret e demokratëve në shtete si Teksasi dhe Georgia, ku reagimi publik kundër qendrave të të dhënave është në rritje. Kompanitë e trilionerit Elon Musk u vunë nën presion të fortë shitjesh pasi ai pagoi gati 500 milionë dollarë për të mbështetur kandidatët republikanë, veçanërisht në Teksas, por shteti historikisht “i kuq” u kthye në “blu” në zgjedhjet e mesmandatit dhe bëri që aksionet e SpaceX të binin gati 4 për qind dhe aksionet e Tesla të binin 3.3 për qind.
Ndërkohë, kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent me dorëzim në janar ranë 9 për qind të mërkurën mes pritshmërive se një Kongres Demokrat do të ushtrojë presion mbi administratën Trump për t’i dhënë fund luftës me Iranin, duke ulur aksionet e Exxon Mobil me 4.6 për qind dhe të Chevron me 3.7 për qind.
Kompanitë e energjisë diellore shënuan fitime të reja me pritshmëritë për rregullore më të rrepta të naftës dhe rritje të mbështetjes për energjinë e pastër, pasi aksionet e First Solar, Sunrun, Enphase Energy dhe Canadian Solar u rritën me 1-7 për qind, firmat e erës Orsted dhe Vestas u rritën me 4-6 për qind. Aksionet e kompanisë së hidrogjenit Plug Power fituan 3.5 për qind ndërsa çmimi i aksioneve të kompanisë së baterive Fluence Energy u rrit me mbi 10 për qind.
Aksionet e mbrojtjes u vunë nën presion ndërsa Kongresi i ri pritet të refuzojë buxhetin e mbrojtjes prej 1.5 trilion dollarësh të presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe potencialisht të lehtësojë tensionet në Lindjen e Mesme në mënyrë më të konsiderueshme.
Aksionet e Lockheed Martin ranë me 7 për qind. Northrop Grumman humbën me 4.5 për qind ndërsa aksionet e RTX ranë me 2.6 për qind.