Tre vjet burg dhe pesë vjet ndalesë për kryerje të veprimtarisë për gjinekologun Asani për rastin me lehonën nga Dibra
Tre vjet dënim efektiv me burg dhe pesë vjet ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjykata në Strugë i shqiptoi gjinekologut Muhamed Asani, i akuzuar i parë në rastin me lehonën nga Dibra, Jilldiz Veaposka të cilës pas lindjes me operacion cezarian në Spitalin në Strugë i ishin hequr mitra, vezorja dhe veshka.
Nga akuza u liruan i akuzuari i dytë, djali i tij Blerton Asani, i cili atëherë ishte në specializim për gjinekologji dhe e akuzuara e tretë mjekja Liljana Jovanovska.
“Gjykata e shpall fajtor të akuzuarin Muhamed Asani dhe e dënon me dënim efektiv me burg prej tre vjet, që është maksimumi i paraparë për këtë vepër penale, ndërsa pas vuajtjes së dënimit me burg, i shqipton dënim plotësues ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej pesë vjet”, tha gjykatësi Jordan Jovanov gjatë shpalljes së vendimit.
Procesi gjyqësor zgjati katër vjet e gjysmë, ndërsa e dëmtuara Veaposka shfaqi kënaqësi nga gjoba e shqiptuar, me vërejtje se faj në këtë rast ka edhe i akuzuari i dytë, i cili si specializant ka marrë pjesë gjatë operacionit cezarian.