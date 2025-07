Tre të vdekur në një aksident trafiku në autostradën Tetovë-Shkup

Një shofer 59-vjeçar dhe dy pasagjere, të moshës 55 dhe 71 vjeç, humbën jetën në një aksident trafiku sot rreth orës 15:45 në autostradën Tetovë-Shkup. Ata ishin në një automjet pasagjerësh Opel me targa të Tetovës, ku ka edhe një pasagjer të lënduar.

“Një aksident trafiku ka ndodhur midis një automjeti pasagjerësh Opel Astra me targa të Tetovës, të drejtuar nga T.I. (59) nga Tetova, dhe një autobusi Man me targa të Shkupit, të drejtuar nga Sh.D. (62) nga Tetova. Shoferi T.I. (59) dhe pasagjeret I.I. (55) dhe Z.M. (71) nga Tetova humbën jetën në aksident, ndërsa pasagjerja R.I. nga Tetova pësoi lëndime trupore dhe do të mbahet nën vëzhgim në Spitalin Klinik të Tetovës”, njofton SPB Tetovë.

Është duke u zhvilluar një inspektim i vendit të ngjarjes, të cilin e kanë ndërmarrë Prokurori Publik kujdestar dhe Ekipi i Inspektimit nga SPB Tetovë.

Prokuroria nga ana tjetër njoftoi se një prokuror publik në detyrë nga Prokuroria Themelore Publike në Tetovë inspektoi vendngjarjen në autostradën për në Shkup.

“Sipas gjetjeve fillestare, aksidenti ndodhi kur një makinë dhe një autobus u përplasën, dhe makina në të cilën udhëtonin tre të ndjerit dhe fëmija i lënduar doli nga rruga. Po ndërmerren të gjitha veprimet për të hetuar shkaqet dhe rrethanat që çuan në aksident. Prokurori publik lëshoi urdhër për autopsi të të ndjerëve, dhe është urdhëruar një kontroll të shoferit të autobusit për praninë e mundshme të alkoolit ose substancave të tjera. Automjetet janë sekuestruar për një inspektim teknik të gjendjes së tyre në kohën e përplasjes. Për të sqaruar plotësisht situatën e trafikut në vend, është thirrur një ekspert në fushën e trafikut, dhe një raport i plotë i ekspertizës teknike të trafikut do të përgatitet bazuar në gjurmët e mbledhura në vend, dokumentacionin fotografik dhe provat e tjera”, njofton Prokuroria..

