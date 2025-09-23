Tre të dyshuar nga Koçani ndalohen për përfshirje në rast të lëndëve narkotike

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se sot, më 23 shtator 2025, rreth orës 15:40, në pikën e pagesës në Milladinovci, oficerët policorë nga Njësia për Trafikim të Paligjshëm pranë SPV Shkup kanë arrestuar tre persona: A.S., N.Z. dhe M.A., të gjithë banues në Koçan.

Të dyshuarit ndodheshin në një automjet të pasagjerëve të markës “Volkswagen Polo”, me targa të Koçanit. Gjatë kontrollit, policia ka gjetur dhe sekuestruar një substancë pluhuri me ngjyrë kafe, e dyshuar si narkotik.

Nga MPB bëjnë të ditur se, pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet kallëzimi përkatës penal ndaj personave të ndaluar.

Tërmet me magnitudë 5.6 godet bregun jugor të Perusë

Nvidia do të investojë deri në 100 miliardë dollarë në OpenAI të ChatGPT

Trump: Vendet e NATO-s duhet t’i rrëzojnë aeroplanët rusë nëse shkelin hapësirën e tyre ajrore

Siljanovska Davkova: Në vend që të na mbështesin, fqinjët na vendosin veto për BE

Rama: Dialogu Kosovë-Serbi një dështim i madh

Erdoğan thirrje liderëve botërorë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të veprojnë për të ndihmuar palestinezët

