Tre projekte të reja nga OKH Merhamet me mbështetjen e IHHNL nga Hollanda

Tre projekte të reja nga OKH Merhamet me mbështetjen e IHHNL nga Hollanda
Organizata Kulturore Humanitare MERHAMET, në kuadër të bashkëpunimit me organizatën IHHNL nga Hollanda, ka realizuar me sukses tre projekte të rëndësishme humanitare dhe sociale:
Çanta shkollore për 200 nxënës të shkollave fillore – për t’i ndihmuar fëmijët që vitin e ri shkollor ta fillojnë me buzëqeshje dhe me pajisjet e nevojshme.
Bursa për 20 studentë – duke mbështetur të rinjtë që të vazhdojnë studimet dhe të ndërtojnë të ardhmen me më shumë mundësi.
Dhurim i koshave me bletë dhe pajisjeve bazë për bletarët e rinj – me synim nxitjen e vetëpunësimit dhe zhvillimit ekonomik.
“Shprehim falënderimin tonë të sinqertë për partnerët nga IHHNL – Hollanda për mbështetjen dhe besimin e dhënë. Së bashku po punojmë për të sjellë shpresë dhe mundësi të reja për fëmijët, studentët dhe të rinjtë e vendit tonë”, thonë më tej nga OKH Merhamet.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Filipçe: Ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt

(VIDEO) Filipçe: Ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt

(VIDEO) Vendimi i Kushtetueses për këshilltarët, Rexhepi: Ky është shtet absurdi

(VIDEO) Vendimi i Kushtetueses për këshilltarët, Rexhepi: Ky është shtet absurdi

(VIDEO) Sindikata: Pushteti nuk përpiqet për përmirësimin e standardit të jetesës

(VIDEO) Sindikata: Pushteti nuk përpiqet për përmirësimin e standardit të jetesës

(VIDEO) Mexhiti dhe Osmani takojnë qytetarët dhe premtojnë projekte

(VIDEO) Mexhiti dhe Osmani takojnë qytetarët dhe premtojnë projekte

(VIDEO) Kush kalon vijat e bardha me telefon ose kufje në dorë dënohet 40 euro

(VIDEO) Kush kalon vijat e bardha me telefon ose kufje në dorë dënohet 40 euro

(VIDEO) Dy zjarre gjatë natës në Shkup, digjen katër vetura dhe dy markete

(VIDEO) Dy zjarre gjatë natës në Shkup, digjen katër vetura dhe dy markete