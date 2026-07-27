Tre persona nga Prilepi ndalohen në Ohër, policia sekuestron drogë dhe sende të dyshuara

Tre persona nga Prilepi ndalohen në Ohër, policia sekuestron drogë dhe sende të dyshuara

Më 26 korrik 2026, në Ohër, pjesëtarët e Policisë Kriminale pranë SPB Ohër kanë ndaluar tre persona nga Prilepi, B.R. (30), G.J. (32) dhe S.N. (33), njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.

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Sipas njoftimit të MPB-së, incidenti ka ndodhur rreth orës 01:20 në qendrën sportive “Biljanini Izvori”, gjatë zhvillimit të një koncerti, ku zyrtarët policorë kanë ndaluar B.R.-në. Gjatë kontrollit ndaj tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar marihuanë dhe një substancë pluhur të bardhë.

Pas kësaj, me urdhër gjykate është kryer kontroll në banesën që dyshohet se përdorej nga B.R. së bashku me G.J. dhe S.N. Gjatë kontrollit, policia ka gjetur dhe sekuestruar sasi marihuane, disa tableta, granata me mbetje të marihuanës, një objekt qelqi me kërpudha, si dhe sende të tjera që dyshohet se kanë lidhje me vepra penale.

Tre personat aktualisht mbahen në një stacion policor. Pas përfundimit të hetimeve dhe dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre pritet të ngrihen kallëzime përkatëse, bëri të ditur MPB.

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