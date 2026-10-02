Tre persona arrestohen në Gjevgjeli, policia gjen drogë dhe 30 tableta

Tre persona arrestohen në Gjevgjeli, policia gjen drogë dhe 30 tableta

Tre persona janë privuar nga liria në Gjevgjeli gjatë një aksioni policor kundër posedimit të lëndëve narkotike.

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Shik.mk

Sipas MPB-së, gjatë bastisjes së shtëpisë së I.T. (26), me urdhër gjykate, janë gjetur disa pako me marihuanë, një substancë e bardhë, 30 tableta dhe sende me mbetje të lëndëve narkotike.

Gjatë aksionit janë ndaluar edhe S.D.K. (19) dhe H.A. (25), të cilët ndodheshin pranë shtëpisë. Gjatë kontrollit në banesën e S.D.K. është gjetur një pako me marihuanë.

Për rastin është njoftuar Prokuroria Themelore Publike në Gjevgjeli, ndërsa pas dokumentimit të plotë do të ndërmerren masat përkatëse.

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