​​​​​​Tre palestinezë të plagosur në sulmin e pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor

MARKETING

Tre palestinezë u plagosën sot në një sulm nga pushtuesit izraelitë pranë fshatit Beit Imerin, në veriperëndim të qytetit Nablus në Bregun Perëndimor verior, thanë burimet lokale, transmeton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Burimet i thanë agjencisë zyrtare të lajmeve Wafa se një grup pushtuesish izraelitë sulmuan tre të rinj në dy automjete dhe dëmtuan makinat e tyre.

Në Bregun Perëndimor jugor, pushtuesit izraelitë i vunë flakën një shtëpie në fshatin Al-Tuwani në zonën Masafer Yatta, në jug të Hebronit.

Nuk u raportuan të lënduar.

Fouad Amour, një aktivist që dokumenton sulmet e kolonëve, tha për Agjencinë Anadolu se pushtuesit izraelitë dogjën shtëpinë dhe shkruan grafite raciste në muret e saj.

Palestinezët kanë paralajmëruar për përshkallëzim të sulmeve nga pushtuesit izraelitë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.

Sipas shifrave zyrtare palestineze, pushtuesit izraelitë kanë kryer 511 sulme në të gjithë Bregun Perëndimor në shkurt, duke vrarë shtatë palestinezë me armë zjarri.

Që nga fillimi i luftës në Gaza më 8 tetor 2023, sulmet nga forcat izraelite dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1.133 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.700 të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 22.000 njerëzve.

Në një vendim historik në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.

MARKETING

