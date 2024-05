Tre opsione sekrete për ta bërë Google Chrome të funksionojë më mirë

Google Chrome është shfletuesi më i popullarizuar i internetit në botë dhe pikërisht për shkak se ju e përdorni atë çdo ditë, ne ju sjellim disa opsione të fshehura.

1. Bllokoni dritaret “Incognito”.

Modaliteti i fshehtë për Google Chrome përdoret për të ruajtur historikun tuaj të shfletimit ose skedarët e ‘cookies’ kur hapni disa sajte. Megjithatë, nëse e lini të hapur, çdokush mund ta shikojë nëse i afrohet pajisjes tuaj.

Në rast se nuk dëshironi, mund të kyçni dritaret “Incognito” me ndihmën e të dhënave biometrike si skanimi i fytyrës ose gjurmët e gishtërinjve. Hapni Chrome në telefonin tuaj dhe më pas hapni Settings -> Privacy and security -> Lock Incognito tabs when you leave Chrome.

2. Kurseni kujtesën dhe baterinë

Nëse kompjuteri juaj duket se funksionon ngadalë kur përdorni Chrome, mund të jetë në të vërtetë, por për fat ka një zgjidhje.

Kur animacionet ose faqet e internetit hapen ngadalë, është më mirë të aktivizoni modalitetin sekret për të kursyer kujtesën, gjë që ndihmon Chrome, dhe për rrjedhojë, kompjuterin tuaj të funksionojë më rrjedhshëm dhe pa ndërprerje.

Ky modalitet “i fut në gjumë” dritaret e Chrome kur nuk janë në përdorim, por ato sigurisht që do të mbeten të hapura për momentin kur dëshironi të ktheheni tek ato dhe ju mund të shënoni si përjashtime sajte të rëndësishme.

Ju keni gjithashtu opsionin për të aktivizuar modalitetin e kursimit të baterisë, i cili kufizon animacionet dhe gjërat e tjera që mund të bëni pa që të konsumoni energjinë e pajisjes tuaj. Mund të përdorni këto opsione kur hapni Chrome, më pas Cilësimet, më pas Performanca në të majtë.

3. Shkarkoni skedarët më shpejt

Ju ndoshta keni qenë të zemëruar se sa i ngadalshëm është shkarkimi i skedarëve nga Interneti kur përdorni Google Chrome, pavarësisht nëse keni një lidhje të shpejtë interneti.

Mund të aktivizoni funksionin e shkarkimeve paralele për t’ju ndihmuar të zgjidhni këtë problem, i cili ndan skedarët e mëdhenj në disa më të vegjël dhe më pas i shkarkon ato në kompjuterin tuaj në të njëjtën kohë.

Kjo nuk disponohet te cilësimet, duhet të aktivizoni Chrome Flag për të përfituar prej tij. Në fushën e URL-së, shkruani “chrome://flags/#enable-parallel-downloading” (pa thonjëza) dhe më pas zgjidhni “Enabled”. Pas kësaj rivendosni Chrome dhe kaq.

