Tre nga të lënduarit në zjarrin në Koçan ende janë në trajtim jashtë vendit, gjendja e tyre është stabile

Tre nga të lënduarit në zjarrin Puls ende po marrin trajtim jashtë vendit dhe sipas informacioneve, gjendja e tyre shëndetësore është e qëndrueshme, tha ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Dy nga të lënduarit, tha ai, po trajtohen në Turqi dhe një është në Slloveni. Ka pacientë në Klinikën e Kirurgjisë Plastike që ndodhen atje për shkak të seriozitetit të lëndimeve të tyre, ndërsa shëndeti i tyre është i qëndrueshëm, theksoi Aliu, duke shtuar se dy pacientë janë në Spitalin privat Sistina.

“Grupi i parë është aktualisht në Ponikva. Të rinjtë atje duan të vazhdojnë edhe më tej, kemi kërkesa nga disa prej tyre për të vazhduar me grupin e dytë. Grupi i dytë do të dërgohet me shumë mundësi në gjysmën e dytë të korrikut”, tha ministri i Shëndetësisë Azir Aliu.

Grupi i parë prej 45 të lënduarve po i nënshtrohet rehabilitimit në vendpushimin e Ministrisë së Brendshme (MPB) në Ponikva. Ata janë nën kujdesin mjekësor të mjekëve specialistë nga Klinika për Kirurgji Plastike në Shkup, si dhe të fizioterapistëve nga Koçani dhe Shtipi.

Lidhur me akuzat e familjeve të të vdekurve në zjarrin në Koçan, për trajtim joadekuat në spitalin e Koçanit dhe mungesë të pajisjeve të përshtatshme, ministri tha se hetimi nga shërbimet kompetente duhet të japë përgjigje për shumë pyetje në lidhje me tragjedinë.

