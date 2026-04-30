Tre kongresistë amerikanë paraqesin rezolutë për anëtarësimin e Kosovës në NATO

Tre kongresistë amerikanë, Keith Self, Ritchie Torres dhe Mike Lawler, kanë paraqitur një rezolutë në Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së për të mbështetur anëtarësimin e Kosova në NATO.

Rezoluta thekson se integrimi i Kosovës në NATO do të forconte stabilitetin në rajon dhe do të shërbente si kundërpeshë ndaj ndikimeve destabilizuese në Ballkan.

Gjithashtu, ajo u bën thirrje Greqia, Rumania, Sllovakia dhe Spanja që të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre mosnjohëse ndaj Kosovës, duke theksuar se kjo është thelbësore për avancimin e saj drejt anëtarësimit.

Sipas iniciuesve, përfshirja e Kosovës në aleancë është me rëndësi strategjike për sigurinë në Evropën Juglindore dhe për interesat e Shtetet e Bashkuara.

Të ngjajshme

OKB: Ndalimi i flotiljes drejt Gazës nga Izraeli është “jashtëzakonisht shqetësues”

OKB: Ndalimi i flotiljes drejt Gazës nga Izraeli është “jashtëzakonisht shqetësues”

“I kanë shpallur luftë gjuhës shqipe”, Osmani: Kjo nuk do zgjasë shumë, shqiptarët janë zgjuar, shihni studentët!

“I kanë shpallur luftë gjuhës shqipe”, Osmani: Kjo nuk do zgjasë shumë, shqiptarët janë zgjuar, shihni studentët!

Osmani: Situata është e jashtëzakonshme, nevojitet mobilizim gjithëpërfshirës për të ndalë agresionin politik ndaj shqiptarëve

Osmani: Situata është e jashtëzakonshme, nevojitet mobilizim gjithëpërfshirës për të ndalë agresionin politik ndaj shqiptarëve

“Ankohen te kryeministri për njëri tjetrin”, Osmani: VLEN nuk ka peshë në ekzekutiv, nuk qëndrojmë prapa dere për tu futur në Qeveri

“Ankohen te kryeministri për njëri tjetrin”, Osmani: VLEN nuk ka peshë në ekzekutiv, nuk qëndrojmë prapa dere për tu futur në Qeveri

“Shqiptarët pa portier”, Osmani numëron tre arsyet se përse maqedonasit mendojnë se tani mund të rrëzojnë themelet e shtetit

“Shqiptarët pa portier”, Osmani numëron tre arsyet se përse maqedonasit mendojnë se tani mund të rrëzojnë themelet e shtetit

Tetë raste të fruthit në Kosovë, IKSHPK: Të gjithë të infektuarit të pavaksinuar

Tetë raste të fruthit në Kosovë, IKSHPK: Të gjithë të infektuarit të pavaksinuar