Tre kongresistë amerikanë paraqesin rezolutë për anëtarësimin e Kosovës në NATO
Tre kongresistë amerikanë, Keith Self, Ritchie Torres dhe Mike Lawler, kanë paraqitur një rezolutë në Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së për të mbështetur anëtarësimin e Kosova në NATO.
Rezoluta thekson se integrimi i Kosovës në NATO do të forconte stabilitetin në rajon dhe do të shërbente si kundërpeshë ndaj ndikimeve destabilizuese në Ballkan.
Gjithashtu, ajo u bën thirrje Greqia, Rumania, Sllovakia dhe Spanja që të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre mosnjohëse ndaj Kosovës, duke theksuar se kjo është thelbësore për avancimin e saj drejt anëtarësimit.
Sipas iniciuesve, përfshirja e Kosovës në aleancë është me rëndësi strategjike për sigurinë në Evropën Juglindore dhe për interesat e Shtetet e Bashkuara.