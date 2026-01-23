Tre javë pas kapjes së Maduros, SHBA-të emërojnë të dërguarin e ri në Venezuelë

Tre javë pas kapjes së Maduros, SHBA-të emërojnë të dërguarin e ri në Venezuelë

SHBA-të kanë emëruar një drejtues të ri të ambasadës së tyre në Venezuelë, tre javë pasi Uashingtoni arrestoi udhëheqësin e saj, Nicolas Maduro.

AFP citoi një burim diplomatik amerikan që tha se faqja e ambasadës e listonte Laura F. Dogu, një ish-ambasadore në Nikaragua dhe Honduras, si të ngarkuarën e re me punë në Venezuelë.

“Administrata Trump vazhdon të punojë me autoritetet e përkohshme për të stabilizuar Venezuelën, si pjesë e planit trefazor që Sekretari Rubio i paraqiti Kongresit dhe popullit amerikan.Ky plan kërkon një të Ngarkuar me Punë me kohë të plotë në Njësinë e Çështjeve të Venezuelës, e vendosur në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bogota. Ambasadorja Dogu, është në pozicion të mirë për të udhëhequr ekipin gjatë kësaj periudhe tranzicioni”, tha një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit.

Shtetet e Bashkuara më herët këtë muaj filluan përgatitjet në rast se Presidenti Donald Trump vendos të rihapë ambasadën amerikane në kryeqytetin e Venezuelës, Karakas.

John McNamara shërbeu si i ngarkuar me punë i SHBA-së për Venezuelën, me seli në Kolumbinë fqinje, që nga viti i kaluar.

Maduro u kap më 3 janar pasi autoritetet amerikane e akuzuan atë për trafikim droge në Shtetet e Bashkuara, akuza që Karakasi i ka mohuar vazhdimisht. Ministri i Brendshëm i Venezuelës tha se bastisja në kompleksin e Maduros rezultoi në të paktën 100 vdekje, sipas deklaratave zyrtare, megjithëse mbetet e paqartë nëse ndonjë nga viktimat ishte e lidhur me armën sonike.

