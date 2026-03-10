Tre bombardues të tjerë amerikanë mbërritën në Britani mes luftës me Iranin
Tre bombardues të tjerë amerikanë B-52 kanë zbarkuar në Mbretërinë e Bashkuar mes luftës së vazhdueshme të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Bombarduesit B-52 që mbërritën në bazën e Forcave Ajrore Mbretërore (RAF) Fairford në Gloucestershire, Anglia Jugperëndimore, janë të aftë të lëshojnë raketa më shumë se 1.500 milje, raportoi BBC.
Bombarduesit e sapoardhur iu bashkuan një flote avionësh ushtarakë amerikanë të stacionuar në bazë pasi një bombardues B-1 Lancer mbërriti të premten në mbrëmje, i ndjekur nga dy të tjerë të shtunën.
Pasi i dha SHBA-së lejen për të përdorur RAF Fairford në Gloucestershire dhe Diego Garcia në Oqeanin Indian, kryeministri britanik Keir Starmer u tha ligjvënësve se qeveria “nuk beson në ndryshimin e regjimit nga qielli”.
Kjo është hera e parë që B-52 janë parë në Mbretërinë e Bashkuar gjatë luftës së vazhdueshme të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit. Duke qenë një nga bombarduesit e rëndë me shërbimin më të gjatë dhe më të gjithanshëm të Forcave Ajrore Amerikane, ai mund të mbajë deri në 31.751 kilogramë armë të përziera.
Fillimisht, Starmer refuzoi të jepte leje që SHBA-ja të përdorë bazat e Mbretërisë së Bashkuar në sulmet e saj të përbashkëta me Izraelin kundër Iranit, gjë që shkaktoi mosmarrëveshje me presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
Por, më vonë në një video-deklaratë të lëshuar të dielën, kryeministri britanik lejoi kërkesën e SHBA-së në interes të “vetëmbrojtjes kolektive” të aleatëve dhe mbrojtjes së jetëve britanike, duke akuzuar Iranin se po ndjek “strategji të tokës së djegur”.
Rreth 1.300 njerëz janë vrarë dhe mbi 10 mijë të tjerë janë plagosur në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që nga 28 shkurti, sipas autoriteteve iraniane. Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane.