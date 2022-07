Trazirat e sontme, LSDM akuzon Mickoskin dhe Aleancën për Shqiptarët

Lidhur me trazirat e sontme, kanë reaguar nga LSDM, duke thënë se nuk kaloi tentimi i Hristijan Mickoski së bashku me partnerët e Levicës dhe Aleancës për Shqiptarët që të realizojnë ndonjë skenarë të zi.

“Mickoski sonte tentoi të luaj rolin e viktimës e gjoja një sulmi të rrejshëm me qëllim të shkaktojë incidentet ndëretnike që t’i mbajë në jetë protestat e tij të rrejshme”, thuhet në reagimin e LSDM-së, raporton SHENJA.