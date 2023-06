Trazira të dhunshme në Francë, policia franceze arreston 150 persona

Protestues në Francë kanë djegur vetura dhe prona publike në periferitë e Parisit me incidente të ngjajshme edhe në vendet tjera të Francës pas incidentit me policinë ku mbeti i vrarë një 17 vjeçar. Presidenti francez Emannuel Macron ka bërë thirrje për qetësi, transmeton Gazeta Metro.

17 vjeçari i quajtur Nahel mbeti i vrarë gjatë një kontrolli trafiku dhe incidenti u kap në kamera duke shkaktuar zemërim tek të rinjtë në Francë sidomos në sidomos në lagjet periferike të Parisit.

Mbiemri i viktimës nuk është publikuar nga autoritetet dhe as nga familja e tij, raporton The Associated Press.

Trazirat fillimisht ndodhën të martën mbrëma në periferinë e Parisit të quajtur Nanterre e që është dhe vendi ku ndodhi incidenti. Trazirat vazhduan dhe të mërkurën ku policia franceze ka vënë në dispozicion rreth 2,000 polic për të mbajtur rendin dhe qetësinë.

