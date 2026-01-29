Trashësia e borës në Kodrën e Diellit është 34 centimetra

Më ftohtë këtë mëngjes ishte në Kodra e Diellit, ku u matën -3 gradë celsius, ndërsa trashësia e borës ka arritur në 34 centimetrash.

Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM) informon se në Shkup – Petrovec, Krushevë dhe Mavrovë janë regjistruar 0 gradë, 1 në Tetovë dhe Lazaropole, 2 në Shkup-Zajçev Rid dhe Strumicë, 3 në Prilep, Veles, Berovë dhe Kavardar, 4 në Ohër, Kriva Pallankë dhe Pretor, 5 në Manastir dhe Vinicë, 7 në Gjevgjeli, 8 në Shtip, 9 në Demir Kapi.

Më shumë reshje shiu në 24 orët e fundit ka rënë në Mavrovë, 12 litra për metër katror, pasuar nga 10 në Lazaropole dhe Pozharanë, gjashtë në Pozar, pesë në Tetovë, katër në Krushevë, tre në Pretor, Popova Shapka, dy në Manastir, Ohër, Gjevgjeli, një në Demir Kapi, Kavadar, Strumicë, Berovë, Prilep.

