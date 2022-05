Trashëgon makinën e Schumacher, Lirim Zendeli kthehet në Formula 2

Lirim Zendeli do të kthehet të garojë në Formula 2.

Charouz Racing ka njoftuar se piloti shqiptar do të zërë vendin e David Schumacher, djalit të ish-pilotit Ralf Schumacher dhe nipit të legjendës Michael Schumacher.

Zendeli do të garojë me numrin 15 këtë fundjavë. /A2cnn/