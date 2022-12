Transportuesit tërhiqen nga udhëkryqet tek “Mavrovasja” dhe “Kryqi i Kuq”

Transportuesit privatë edhe sot vazhdojnë me bllokimin e komunikacionit në Shkup, por sipas paralajmërimeve, prej orës 10:00 sot në mëngjes, autobusët e tyre do të zhvendosen në Bul. “Ilinden”, ndërsa do t’i lirojnë për lëvizje udhëkryqet afër QT “Mavrovasja” dhe Kryqi i Kuq.

Shoferët shprehen të indinjuar nga injorimi që iu bëhet nga autoritetet. Qytetarët të cilët pësojnë më së shumti nga kjo situatë, bëjnë thirrje për zgjidhje urgjente.

Tashmë dy javë shoferët privat protestojnë, ndërsa sot është dita e pestë që kur autobusët janë vendosur nëpër udhëkryqet më të frekuentuara të kryeqendrës.