Transporti publik në Shkup sot sipas itinerarit të së dielës, teleferiku nuk do të punojë

Transporti publik në Shkup sot do të funksionojë sipas itinerarit të dielës, ndërsa teleferiku nuk do të punojë, njoftuan nga Sektori për Marrëdhënie me Publikun në NQP Shkup.

Kujdestare nga ora 7 deri në orën 14 do të jenë biletaritë në Qendrën e Transportit dhe ajo në Gjorçe Petrov.

