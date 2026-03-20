Transporti publik në Shkup me orar të ndryshuar për fundjavën e festave
Nga sot deri të dielën, transporti publik do të funksionojë me një orar të ndryshuar.
Ndryshimet vlejnë edhe për zyrat e biletave, ndërsa teleferiku do të funksionojë me një orar të rregullt.
Transporti Publik “Shkup” informon se regjimi i ndryshuar do të jetë i vlefshëm të premten, të shtunën dhe të dielën, pra më 20, 21 dhe 22 mars 2026.
Kjo do të thotë që qytetarët që planifikojnë të udhëtojnë nëpër Shkup gjatë fundjavës së festave duhet të mbështeten në një orar më të rregullt të autobusëve krahasuar me ditët e javës.