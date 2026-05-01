Transporti publik në Shkup me orar javor gjatë fundjavës së 1 Majit

Gjatë festës së 1 Majit nga sot e premte, deri të dielën, më 3 maj, autobusët e Ndërmarrjes Transportuese Publike-Shkup do të funksionojnë sipas orarit javor.

Sipas njoftimit, më 1 maj (e premte) dhe 3 maj (e diel), sporteli i biletave në Qendrën e Transportit do të jetë i hapur nga ora 08:00 deri në 14:00.

Ndërkohë, të shtunën më 2 maj, sportelet e biletave dhe qendrat për personalizim do të funksionojnë me orarin e zakonshëm të punës, në dy ndërrime nga ora 08:00 deri në 18:00, ndërsa ato me një ndërrim do të jenë të hapura nga ora 08:00 deri në 13:00.

NTP u bën thirrje qytetarëve që të planifikojnë udhëtimet e tyre në përputhje me këtë orar.

