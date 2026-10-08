Transmetuesi iranian: Shpërthime të fuqishme në Ngushticën e Hormuzit, dyshohet se cisternat kanë goditur mina

Transmetuesi iranian: Shpërthime të fuqishme në Ngushticën e Hormuzit, dyshohet se cisternat kanë goditur mina

Disa shpërthime të fuqishme janë raportuar të enjten në kalimin jugor të Ngushticës së Hormuzit, ndoshta pasi cisterna të naftës kanë goditur mina detare, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB, duke cituar burime ushtarake, transmeton Anadolu.

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Sipas transmetuesit, shpërthimet kanë ndodhur disa minuta më parë në kalimin jugor të kësaj rruge ujore strategjike.

Burimet kanë thënë se cisternat e naftës që përdorin rrugë “të paautorizuara” mund të kenë goditur mina të vendosura në këtë zonë.

Në lajm nuk janë dhënë detaje lidhur me numrin ose identitetin e cisternave, viktimat e mundshme apo dëmet e shkaktuara.

Shpërthimet e raportuara ndodhin në një kohë tensionesh të shtuara në Ngushticën e Hormuzit, ku Irani ka paralajmëruar anijet kundër përdorimit të rrugëve që nuk janë të autorizuara nga Teherani.

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