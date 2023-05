Trajnim i punonjësve në Departamentin për hetime mjeko-ligjore në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit

Trajnim për punonjësit e Departamentit për hetimehetime mjeko-ligjore në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit sot, rreth orës 12, do të realizohet në rrethin e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Shkup, në bashkëpunim me Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim.

Nga MPB-ja njoftojnë se trajnimi do të përfshijë edhe një pjesë praktike, e cila do të zhvillohet në parkingun pas objektit të ri të mjekësisë ligjore dhe do të përfshijë fikjen e zjarrit me aparate zjarri.

“E informojmë opinionin se ky është një trajnim (ushtrim) për të mos krijuar ankth tek qytetarët, thekson MPB.

