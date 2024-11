Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick tregon si është gjendja e Lamine Yamal

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka folur për gjendjen e Lamine Yamal në konferencën e sotme për shtyp.

Barcelona do të përballet me Las Palmas të shtunën në kuadër të La Ligas, ku do të kërkojë fitoren pas një humbje dhe një barazimi.

Trajneri gjerman tha se Lamine Yamal është i gatshëm për të luajtur.

“Lamine Yamal është kthyer dhe i gatshëm për të luajtur.

Nuk kemi vendosur ende nëse do të startojë, por ai do të luajë. Ky është plani”, tha Flick.

MARKETING