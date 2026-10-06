“Trajneri e shkeli fjalën që më dha”, Ronaldo tregon prapaskenat e largimit të tij

“Trajneri e shkeli fjalën që më dha”, Ronaldo tregon prapaskenat e largimit të tij

Cristiano Ronaldo ka lëshuar një deklaratë publike ku tregon prishjen dramatike të marrëdhënies së tij me trajnerin e Portugalisë, Jorge Jesus. Sulmuesi pretendon se është gënjyer vazhdimisht në lidhje me kohën e tij të lojës të rënë dakord dhe premtoi falje publike, duke e detyruar të braktisë kampin stërvitor të ekipit kombëtar për të mbrojtur integritetin dhe parimet e tij.

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Sipas deklaratës, sulmuesi shpjegoi sekuencën e ngjarjeve në lidhje me statusin e tij në ekipin kombëtar pas Kupës së Botës 2026.

“Siç premtova, kam vendosur të rrëfej, në vetën e parë dhe në një mënyrë të drejtpërdrejtë, rrethanat që lidhen me kampin e fundit stërvitor të Ekipit Kombëtar. Pas Kupës së Botës 2026, hartova një letër për popullin portugez, të cilën e ruaj ende, që përmban fjalët që dua të ndaj me ta kur të largohem përgjithmonë nga ekipi ynë. Në fund të turneut, pikërisht gjatë fluturimit të kthimit nga Shtetet e Bashkuara, Presidenti i Federatës kërkoi dhe këmbënguli që të rishqyrtoja vendimin tim për t’u larguar, sepse FPF donte që unë të qëndroja”, tha Ronaldo.

Ai e mbështeti Jesus si trajner kryesor dhe ra dakord për një plan specifik loje. Ronaldo shpjegoi: “Pikërisht në atë moment, ai më paraqiti një plan për rolin tim në ekip. Më tha se do të luaja në ndeshjet e para dhe të fundit dhe se, për arsye të menaxhimit të gjendjes fizike, ai gjithmonë do të bënte tre deri në katër zëvendësime për ndeshje.”

Pavarësisht kësaj, Jesus i kërkoi të luante në Norvegji.

“Kjo kërkesë ishte disi jashtë planit tim të rikuperimit fizik dhe stërvitjes, pasi duhej të luaja vetëm më 4 në Dragao, por sigurisht që thashë po. Ai u përgjigj se duhet të isha gati sepse do të luaja 30 minuta. Të gjithë e dinë pjesën tjetër. U ngroha pas pushimit, pashë minutat të kalonin dhe nuk më thirrën në fushë. Trajneri e kishte thyer fjalën që më kishte dhënë. Në fund të ndeshjes, doja vetëm që gjithçka të mbaronte me një fitore dhe të më linin të qetë”, ka deklaruar Ronaldo.

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