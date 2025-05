Trajkov: Pritet përgjigje nga Sofja për takimin dypalësh me Siljanovskën në Hagë

Ende nuk ka përgjigje nga Bullgaria nëse do të zhvillohet takim dypalësh midis delegacioneve maqedonase dhe bullgare në kuadër të samitit të NATO-s në Hagë, ku delegacionin e RMV-së do ta udhëheqë presidentja Gordana Siljanovska Davkova. Pasi kryeministri Hristijan Mickoski zbuloi të premten se gjatë vizitës së Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, u diskutua një format për takim midis palëve maqedonase dhe bullgare për të zhbllokuar procesin evropian të Maqedonisë, zëvendësministrja për Çështjet Evropiane, Viktorija Trajkov, njoftoi se sot pritet përgjigje nga Sofja.

“Mendoj se do të ketë disa gjatë ditës së sotme”, tha Trajkov.

Trajkov përsëriti qëndrimin e qeverisë se kjo është një rrugë me dy drejtime dhe se pala tjetër duhet t’i përgjigjet çdo iniciative.

Formati i takimit që do të negociohet do të jetë dypalësh, por, sipas asaj që njoftoi kryeministri Mickoski, do të jetë me shumë dëshmitarë të huaj.

“Do të ishte një mundësi e shkëlqyer për një takim dypalësh në të cilin do të merrnin pjesë edhe Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe Përfaqësuesja e Lartë për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaia Kallas. Ne e kemi zgjeruar atë përbërje për të përfshirë Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, disa nga shtetet anëtare të NATO-s, ndër të cilat, më i madhi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, tha Mickoski të premten pas takimit me Kallas.

Presidentja e Shtetit, Siljanovska, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zbuloi se pala maqedonase ka ofruar disa ide për zhbllokimin e procesit të anëtarësimit, pasi përgjigjja përfundimtare nga Brukseli për ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar ishte “jo”. Një nga idetë është që Parlamenti Evropian të miratojë një lloj akti – mbi situatën midis Maqedonisë dhe Bullgarisë.

Ideja e dytë është që një zgjidhje për problemin të vijë nga Këshilli Evropian duke dhënë disa udhëzime, ndërsa opsioni i tretë është nënshkrimi i një protokolli të ri në kuadër të Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë me Bullgarinë, i cili do të garantonte që puna e historianëve nga Komisioni Historik nuk do të ishte kusht për integrim, domethënë që nuk do të ishte bazë për veto.

Përndryshe, qëndrimi i Siljanovskës është se ekziston gatishmëria për të biseduar me Bullgarinë në çdo kohë dhe në çdo vend me qëllim kapërcimin e bllokadës.

Ndërkohë, Përfaqësuesja e Lartë Kaja Kallas tha gjatë vizitës së saj në Maqedoni javën e kaluar se Bashkimi Evropian nuk do të kalojë në Planin “B” për Maqedoninë derisa të ketë shteruar plotësisht Planin “A”.

