Tragjike: Nëna nga Kosova dhe fëmija i saj humbin jetën në një aksident në Gjermani

Një tragjedi e tmerrshme ndodhi këtë mëngjes në Schramberg në lagjen Rottweil. Një nënë dhe fëmija i saj u goditën nga një kamion në një aksident trafiku dhe humbën jetën.

Policia në Konstanz raportoi se shoferi humbi kontrollin e kamionit “me sa duket për shkak të një problemi mjekësor”, duke bërë që ai të përplasej “mbi disa makina të parkuara dhe trotuarin në murin e një shtëpie“.

Sipas gjetjeve fillestare, shoferi humbi kontrollin e kamionit të tij të rëndë rreth orës 9:20 të mëngjesit. Një nënë dhe një fëmijë thuhet se u përplasën në trotuar, shkruan Bild.

Të dy vdiqën në vendngjarje për shkak të lëndimeve të rënda. Persona të tjerë, disa me lëndime serioze, u dërguan në spitale. Shoferi i kamionit mbeti i bllokuar në automjetin e tij dhe u desh të nxirrej nga zjarrfikësit, transmeton Sinjali.
Dëme të shumta të shkaktuara nga kamionët.

Shumë ekipe ndihmëse emergjente nxituan në vendin e aksidentit, përfshirë zjarrfikësit, Kryqin e Kuq Gjerman dhe ndihmësit e paramedikëve. Ata u përballën me një skenë shkatërrimi. Një helikopter shpëtimi u ul gjithashtu aty pranë për të ofruar shpejt kujdes mjekësor për të plagosurit. Një zëdhënës i zjarrfikësve raportoi se ekipet ndihmëse u përpoqën të ringjallnin ata që ishin shtrirë në tokë.

Policia i bëri thirrje publikut të shmangë vendin e aksidentit në Baden -Württemberg për të parandaluar pengimin e përpjekjeve të shpëtimit. Rrugët u mbyllën dhe u krijuan rrugë devijuese. Fillimisht nuk kishte informacione të mëtejshme të konfirmuara në lidhje me shkakun e saktë të aksidentit ose shkallën e dëmit.

