Tragjike: Katër anëtarë të një familje shqiptare humbin jetën në Itali nga helmimi me monoksid karboni
Katër anëtarë të një familje, të dyshuar si shqiptarë, kanë humbur jetën nga helmimi me monoksid karboni në një shtëpi në Rughi, një qytet në provincën e Luccës në Itali.
Tragjedia ndodhi mbrëmjen e së mërkurës, kur të gjithë anëtarët e familjes u gjetën të vdekur nga helmimi i shkaktuar nga një shpërthim i monoksidit të karbonit.
Sipas raportimeve të Tgcom24. po hetohet për të zbuluar më shumë detaje mbi ngjarjen, teksa emrat e viktimave nuk janë zbuluar ende nga autoritetet.
Alarmi u dha nga një i afërm i familjes, kur ai nuk mundi të kontaktonte asnjë prej anëtarëve.
Kur shërbimet e urgjencës mbërritën në shtëpi, ata njoftuan se ishin katër viktima dhe një person në gjendje kritike.
Makina e shpëtimit nga Lucca, ambulancat, si dhe shërbimet e zjarrfikësve, reaguan menjëherë, duke hyre në shtëpi për të shpëtuar ata që mund të ishin ende të gjallë.
“Familja e viktimave dyshohet të jetë me origjinë të huaj, me shumë mundësi nga Shqipëria”.