Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin e punës në Zvicër

Tragjike: 25 vjeçari nga Maqedonia e Veriut humb jetën në vendin e punës në Zvicër

Një 25 vjeçar nga Maqedonia e Veriut e ka humbur jetën në vendin e punës në Zvicër të premten e kaluar.

Mediat atje raportojnë se ngjarja tragjike ka ndodhur rreth orës 23:00 në Niederurnen, ku një punëtori ishte duke kryer punime pastrimi në një makinë prodhuese.

Dyshohet se ai është kapur nga makina industriale, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e sakta se si ndodhi aksidenti.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë Kantonale të Glaurus, viktima pësoi lëndime të rënda në kokë dhe në pjesën e sipërme të trupit.

Ai u transportua me urgjencë me helikopter drejt spitalit, por fatkeqësisht nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.

Autoritetet bëjnë të ditur se hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit janë duke u zhvilluar nga Prokuroria e Kantonit Glarus dhe Policia Kantonale, ndërsa në operacionin emergjent morën pjesë rreth 20 persona nga policia, shërbimi i emergjencës, zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit.

MARKETING

Të ngjajshme

Media: Vritet edhe ish-Presidenti iranian, Ahmadinejad

Media: Vritet edhe ish-Presidenti iranian, Ahmadinejad

Ali Ahmeti: Solidaritet i plotë me SHBA-në dhe çdo përpjekje për të mbrojtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë globale

Ali Ahmeti: Solidaritet i plotë me SHBA-në dhe çdo përpjekje për të mbrojtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë globale

CNN: Dubai shndërrohet në një qytet fantazmë ndërsa sulmet iraniane tronditin qytetin

CNN: Dubai shndërrohet në një qytet fantazmë ndërsa sulmet iraniane tronditin qytetin

Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është dëmtuar, stafi i saj po dërgohet në Baku

Vuçiq thotë se ambasada serbe në Iran është dëmtuar, stafi i saj po dërgohet në Baku

Prej sot në Maqedoninë e Veriut filloi sistemi i ri për pagesa me te sigurta onlajn

Prej sot në Maqedoninë e Veriut filloi sistemi i ri për pagesa me te sigurta onlajn

WSJ: Çmimet e naftës do të rriten ndjeshëm për shkak të sulmeve ndaj Iranit

WSJ: Çmimet e naftës do të rriten ndjeshëm për shkak të sulmeve ndaj Iranit