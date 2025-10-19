Tragjedia në Maliq, 6-vjeçarja dërgohet me urgjencë drejt Tiranës
E mitura 6-vjeçare, që mbeti e lënduar nga zjarri tragjik që përfshiu banesën në qytetin e Maliqit, është transportuar me urgjencë drejt Tiranës, për trajtim mjekësor të specializuar.
Burime nga spitali i Korçes për A2 CNN bëjnë me dije se gjendja shëndetësore e vajzës është e rëndë, për shkak të djegieve të shumta në trup.
Sipas deklaratave të fqinjëve, e mitura ka mundur të shpëtojë pasi është hedhur nga dritarja, duke arritur të dalë jashtë në momentet e fundit.
Nga zjarri i rënë në këtë banesë, mbetën të vdekur nëna dhe vëllai i 6-vjeçares, shtetasit Merjeme Azizllari dhe 14-vjeçari Valter Azizllari.