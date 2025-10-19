Tragjedia në Maliq, 6-vjeçarja dërgohet me urgjencë drejt Tiranës

Tragjedia në Maliq, 6-vjeçarja dërgohet me urgjencë drejt Tiranës

E mitura 6-vjeçare, që mbeti e lënduar nga zjarri tragjik që përfshiu banesën në qytetin e Maliqit, është transportuar me urgjencë drejt Tiranës, për trajtim mjekësor të specializuar.

Burime nga spitali i Korçes për A2 CNN bëjnë me dije se gjendja shëndetësore e vajzës është e rëndë, për shkak të djegieve të shumta në trup.

Sipas deklaratave të fqinjëve, e mitura ka mundur të shpëtojë pasi është hedhur nga dritarja, duke arritur të dalë jashtë në momentet e fundit.

Nga zjarri i rënë në këtë banesë, mbetën të vdekur nëna dhe vëllai i 6-vjeçares, shtetasit Merjeme Azizllari dhe 14-vjeçari Valter Azizllari.

MARKETING

Të ngjajshme

KSHZ: Dalja deri në orën 18:30 ka qenë 46,65%

KSHZ: Dalja deri në orën 18:30 ka qenë 46,65%

Mucunski: VMRO-DPMNE do të fitojë në shumicën e komunave

Mucunski: VMRO-DPMNE do të fitojë në shumicën e komunave

Ademi: AKI i konsideron zgjedhjet të lira, fer dhe demokratike

Ademi: AKI i konsideron zgjedhjet të lira, fer dhe demokratike

Sulejmani i VLEN-it: Presim fitore në Çair, Tetovë, Saraj dhe disa komuna tjera që në rrethinë e parë

Sulejmani i VLEN-it: Presim fitore në Çair, Tetovë, Saraj dhe disa komuna tjera që në rrethinë e parë

Mbyllen kutitë e votimit, Maqedonia për herë të tetë votoi për zgjedhjet lokale

Mbyllen kutitë e votimit, Maqedonia për herë të tetë votoi për zgjedhjet lokale

Deri ora 17 në Kumanovë dalja është 35 për qind, në Likovë 34 për qind

Deri ora 17 në Kumanovë dalja është 35 për qind, në Likovë 34 për qind