Tragjedia në Crans Montana, shteti zviceran akordon 64 mijë dollarë për familjet e viktimave dhe të plagosurve
Qeveria zvicerane njoftoi sot pagesën e një shume të përgjithshme prej 64 mijë dollarësh për të plagosurit rëndë dhe familjet e viktimave të zjarrit vdekjeprurës që ndodhi ditën e Vitit të Ri në një bar në resortin e skive Crans Montana, me një numër prej 41 të vdekurish dhe më shumë se 100 të plagosurish.
Siç sqaroi Këshilli Federal Zviceran, i ashtuquajturi “kontribut solidariteti” synon të ofrojë mbështetje të menjëhershme financiare për të prekurit dhe të jetë një shenjë mbështetjeje nga ana e shtetit. Sipas njoftimit zyrtar, shuma do të paguhet për çdo person që humbi jetën, si dhe për çdo person të plagosur që kërkoi shtrim në spital.
Sipas dëshmitarëve dhe provave fillestare nga hetimi i prokurorit, zjarri dyshohet se u shkaktua nga përdorimi i fishekzjarrëve që ndezën materialin izolues të zhurmës prej shkume në tavanin e bodrumit të barit. Autoritetet zvicerane thanë se gjithsej 115 persona u plagosën. Shumica e viktimave ishin adoleshentë, ndërsa disa ishin të huaj, përfshirë qytetarë nga Franca dhe Italia.