Tragjedia ku vdiqën dy fëmijët në Durrës, banorët: Shoferi ka qenë problematik, jemi ankuar

Tragjedia ku vdiqën dy fëmijët në Durrës, banorët: Shoferi ka qenë problematik, jemi ankuar

Tre fëmijë janë goditur nga një veturë në një lagje të Durrësit, ku dy prej tyre kanë vdekur dhe i treti është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Kjo ngjarje e trishtë i ka tronditur banorët e zonës.

Ata për TopChannel, kanë treguar se vozitësi ka qenë problematik.

Madje, ata thonë se për disa raste e kanë informuar edhe policinë, madje kanë dërguar edhe video, por nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e tyre, transmeton Klankosova.tv.

“Problematik ka qenë për veten e vet ai, s’ka qenë për ne. Normalisht se përderisa është ngritur lagja duke i thënë mos-mos. Tash ka ndodhur kjo që ka ndodhur, mjerë ai”, deklaroi njëri nga banorët.

“Normalisht që ka shumë. Ka shumë dhe asnjë s’ka ardhur këtu… as për t’i parë. Jemi ankuar asnjë nuk na hap telefonin, edhe video në shtet.

Derisa një banorë tjetër theksoi se nuk është vetëm ky që i ka rrezikuar banorët, por ka edhe të tjerë që vijnë edhe nga lagjet e tjera.

I dyshuar është 57-vjeçari, Nikoll Radaçi, i cili më pas u arrestua nga policia.

MARKETING

Të ngjajshme

Gruevski pyes ministrin Fillkov: Kush është në pushtet në Maqedoni?

Gruevski pyes ministrin Fillkov: Kush është në pushtet në Maqedoni?

Përplasi për vdekje 2 të miturit, shoferi dëshmon në Polici: Më vrisni, nuk meritoj të jetoj!

Përplasi për vdekje 2 të miturit, shoferi dëshmon në Polici: Më vrisni, nuk meritoj të jetoj!

Trump: Propozimi iranian për t’i dhënë fund luftës, i papranueshëm!

Trump: Propozimi iranian për t’i dhënë fund luftës, i papranueshëm!

Detaje të reja nga tragjedia në Durrës: Autori rezulton me nivel të lartë alkooli, i njohur për shkelje të rregullave të qarkullimit

Detaje të reja nga tragjedia në Durrës: Autori rezulton me nivel të lartë alkooli, i njohur për shkelje të rregullave të qarkullimit

Sulm pranë Ngushticës së Hormuzit

Sulm pranë Ngushticës së Hormuzit

Dy ushtarë amerikanë raportohen të zhdukur në Marok, thonë zyrtarët

Dy ushtarë amerikanë raportohen të zhdukur në Marok, thonë zyrtarët