Tragjedia hekurudhore në Spanjë, të paktën 68 viktima, shpallen tri ditë zie kombëtare

Tragjedia hekurudhore në Spanjë, të paktën 68 viktima, shpallen tri ditë zie kombëtare

Spanja ka shpallur tri ditë zie pas një aksidenti të rëndë hekurudhor, ku të paktën 68 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur. Tragjedia konsiderohet ndër aksidentet më të rënda hekurudhore në historinë moderne të Evropës.

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Shik.mk

Ekipet e emergjencës kanë punuar gjatë gjithë natës, nën ndriçimin e fuqishëm të projektorëve, për të prerë vagonët e dëmtuar dhe për të kërkuar viktimat e mbetura brenda tyre. Identifikimi i shumë prej personave që humbën jetën ende nuk ka përfunduar.

Autoritetet spanjolle kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, i cili ndodhi të mërkurën në mëngjes, kur një tren që udhëtonte nga Madridi drejt Seviljes u përplas me një tren tjetër që qëndronte i ndaluar në shina.
Spanja ka shpallur tri ditë zie pas një aksidenti të rëndë hekurudhor, ku të paktën 68 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur. Tragjedia konsiderohet ndër aksidentet më të rënda hekurudhore në historinë moderne të Evropës.

Ekipet e emergjencës kanë punuar gjatë gjithë natës, nën ndriçimin e fuqishëm të projektorëve, për të prerë vagonët e dëmtuar dhe për të kërkuar viktimat e mbetura brenda tyre. Identifikimi i shumë prej personave që humbën jetën ende nuk ka përfunduar.

Autoritetet spanjolle kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, i cili ndodhi të mërkurën në mëngjes, kur një tren që udhëtonte nga Madridi drejt Seviljes u përplas me një tren tjetër që qëndronte i ndaluar në shina.
Spanja ka shpallur tri ditë zie pas një aksidenti të rëndë hekurudhor, ku të paktën 68 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur. Tragjedia konsiderohet ndër aksidentet më të rënda hekurudhore në historinë moderne të Evropës.

Ekipet e emergjencës kanë punuar gjatë gjithë natës, nën ndriçimin e fuqishëm të projektorëve, për të prerë vagonët e dëmtuar dhe për të kërkuar viktimat e mbetura brenda tyre. Identifikimi i shumë prej personave që humbën jetën ende nuk ka përfunduar.

Autoritetet spanjolle kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, i cili ndodhi të mërkurën në mëngjes, kur një tren që udhëtonte nga Madridi drejt Seviljes u përplas me një tren tjetër që qëndronte i ndaluar në shina.
Autoritetet vijojnë punën për identifikimin e viktimave dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj tragjedie.

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