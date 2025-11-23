Tragjedia e parë nga gripi i shpendëve në SHBA: Një person ndërron jetë pas infektimit me llojin H5N5
Një person nga Uashingtoni ka ndërruar jetë pas infektimit me një lloj të ri të gripit të shpendëve, H5N5, që nuk ishte raportuar më parë tek njerëzit. Ky është rasti i parë i vdekjes nga ky lloj gripi në Shtetet e Bashkuara, ndërsa autoritetet shëndetësore konfirmuan se virusi ka prekur vetëm kafshët deri tani.
Sipas Departamentit të Shëndetësisë të Uashingtonit, viktima ishte një i moshuar me probleme shëndetësore të tjera, dhe kishte pasur një tufë zogjsh shtëpiakë në oborrin e tij. Infektimi ndodhi pasi ai kishte pasur kontakt me zogjtë, të cilët dyshohet të kenë qenë të infektuar.
Ky rast vjen pas një periudhe prej 9 muajsh pa asnjë rast të raportuar të gripit të shpendëve tek njerëzit në SHBA. Gripi H5N5, i cili ka ndodhur vetëm tek kafshët deri më tani, ka shkaktuar shqetësim te ekspertët e shëndetësisë, edhe pse ata theksojnë se rreziku për publikun mbetet i ulët.
Në një deklaratë për shtyp, zyrtarët e shëndetësisë bënë me dije se nuk ka asnjë provë që virusi të jetë transmetuar nga njeriu te njeriu, dhe askush tjetër nuk ka rezultuar i infektuar nga kontakti me personin e ndjerë.
“Rreziku për shëndetin e publikut mbetet minimal, por ne vazhdojmë të monitorojmë situatën me kujdes”, tha një përfaqësues i Departamentit të Shëndetësisë të Uashingtonit.
Gripi i shpendëve ka qenë një fenomen i njohur tek zogjtë për dekada, por në vitet e fundit ka pasur një rritje të infeksioneve tek gjitarët. Në fillim të vitit 2024, një variant i gripit të shpendëve i identifikuar si H5N5 u raportua të ishte përhapur tek disa kafshë, përfshirë disa gjitarë.
Ky incident vjen pas një periudhe të gjatë, gjatë së cilës janë regjistruar rreth 70 raste të infektimit me variantin H5N1 tek njerëzit në SHBA, shumica e të cilëve pas ekspozimit ndaj shpendëve të infektuar.
Simptomat tek njerëzit kanë përfshirë zakonisht ethe dhe irritim të syve, por ka pasur edhe raste më të rënda, ku pacientët kanë patur probleme të frymëmarrjes dhe shenja të tjera më serioze. Për fat të mirë, shumica e rasteve të raportuara kanë qenë të lehta dhe nuk kanë kërkuar trajtime spitalore afatgjata.
Gripi i shpendëve, për shkak të mundësisë së përhapjes te kafshët dhe potencialit të transformimit të tij në forma më të rrezikshme për njerëzit, mbetet një shqetësim global, por autoritetet shëndetësore sigurojnë se mbikëqyrja dhe masa të tjera të sigurisë po merren për të parandaluar çdo përhapje të mëtejshme.
Ekspertët kërkojnë që qytetarët të shmangin kontaktin me zogjtë e ngordhur apo me ato që duken të sëmurë dhe të lajmërojnë menjëherë autoritetet në rast se hasin shenja të infeksionit.