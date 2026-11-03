Tragjedi në Spanjë, u përplas dhunshëm me portierin, ndërron jetë sulmuesi 30-vjeçar

Tragjedi në Spanjë, u përplas dhunshëm me portierin, ndërron jetë sulmuesi 30-vjeçar

Futbolli spanjoll është nën shok. Jesus de Miguel ndërron jetë vetëm 24 orë pas përplasjes dramatike gjatë ndeshjes Tenerife-Andorra. Ishte vetë klubi i Tenerifes që bëri publik këtë lajm tragjik. Sulmuesi 30-vjeçar u shtrua me urgjencë në spital pas përplasjes që pësoi me portierin e Andorra-s, Jesus Owono. Ndeshja u ndërpre përfundimisht në minutën e 108 për t’i dhënë mundësi ndihmës së shpejtë për të ndërhyrë në kohë.

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Shik.mk

Sulmuesi spanjoll u transferua me ambulancë drejt spitalit ku iu nënshtrua vizitave më të detajuara, ndërsa fillimisht gjendja e tij nuk ishte shumë e rëndë. Për fat të keq, situata ndryshoi gjatë natës, duke u përkeqësua, ndërsa në orët e para të kësaj të martë klubi spanjoll njoftoi edhe lajmin e rëndë:
“Jemi pa fjalë, të shkatërruar nga kjo dhimbje. Jemi pranë familjes në këtë moment të vështirë”, lexohej ndër të tjera në njoftimin e klubit të Tenerifes.

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