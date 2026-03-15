Tragjedi në Shkup: Punëtori 59-vjeçar ndërron jetë pas rënies nga lartësia

Një 59-vjeçar ka humbur jetën pasi është rrëzuar nga një lartësi gjatë kryerjes së punimeve ndërtimore në një objekt në ndërtim në lagjen Kisella Vodë të Shkupit.

Viktima është Zh.S. nga fshati German i Kriva Pallankës.

Sipas informacioneve nga policia, ai është dërguar menjëherë në Kompleksin e Klinikave “Nënë Tereza” në gjendje kritike. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për t’i shpëtuar jetën, ai ndërroi jetë si pasojë e plagëve të rënda.

Për rastin është njoftuar edhe Inspektorati Shtetëror i Punës, i cili pritet të verifikojë nëse janë respektuar procedurat e sigurisë në kantierin e ndërtimit.

Të ngjajshme

Irani: Do ta ndjekim dhe vrasim Benjamin Netanyahun

Irani: Do ta ndjekim dhe vrasim Benjamin Netanyahun

Po pastrohet thellësisht shtrati i Vardar

Po pastrohet thellësisht shtrati i Vardar

E frikshme në rrugën Tetovë–Bërvenicë: I zënë pritë shoferit dhe i shkatërrojnë makinën

E frikshme në rrugën Tetovë–Bërvenicë: I zënë pritë shoferit dhe i shkatërrojnë makinën

Irani pohon se lideri i ri suprem është në gjendje të mirë shëndetësore

Irani pohon se lideri i ri suprem është në gjendje të mirë shëndetësore

14 persona, përfshirë 4 fëmijë, të vrarë në sulme izraelite në Libanin jugor

14 persona, përfshirë 4 fëmijë, të vrarë në sulme izraelite në Libanin jugor

Iran: 20 persona të arrestuar për spiunazh në favor të Izraelit

Iran: 20 persona të arrestuar për spiunazh në favor të Izraelit