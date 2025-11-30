Tragjedi në Itali: Gjashtë të vdekur në dy aksidente
Gjashtë persona humbën jetën ditën e sotme në dy aksidente rrugore në Itali.
Sipas mediave italiane, në Sardenjë, tre burra me origjinë nga Afrika e Veriut, të moshës 31 deri në 33 vjeç, vdiqën pasi automjeti i tyre doli nga rruga dhe ra nga një urë e vogël në një përrua.
Automjeti humbi kontrollin në një kthesë pranë urës dhe u rrëzua rreth dhjetë metra më poshtë.
Në vendngjarje ndërhynë zjarrfikësit, karabinierët dhe shërbimi mjekësor i urgjencës, të cilët konstatuan vdekjen e tre personave.
Në një aksident tjetër, tre gra humbën jetën pas një përplasjeje ballë për ballë në zonën Atessa. Sipas hetimeve paraprake, automjetet po udhëtonin përgjatë autostradës dhe, për arsye që ende nuk janë përcaktuar, një nga automjetet kaloi në korsinë e kundërt, duke shkaktuar përplasjen fatale, raporton Top Channel