Tragjedi në Indi, 8 studentë mbyten në det gjatë një ekskursioni

Tragjedi në Indi, 8 studentë mbyten në det gjatë një ekskursioni

Një udhëtim edukativ në një plazh në shtetin perëndimor indian të Maharashtra përfundoi tragjikisht , pasi tetë studentë u mbytën në det , sipas mediave lokale.

MARKETING

Shik.mk

Tetë adoleshentët, të moshës 16 vjeç, ishin në një ekskursion me shkollë private nga qyteti i Pune-s. Një total prej 48 personash – 25 nxënës meshkuj, 17 nxënëse femra dhe gjashtë mësuese – udhëtuan për në distriktin Raigad, duke përshkuar një distancë prej rreth 170 kilometrash.

Pasdite ata shkuan për një piknik në plazhin Diveagar, ku ndodhi tragjedia.

Tetë studentët hynë në det, por u rrëmbyen nga rryma të forta. “Gjatë vizitës së tyre në plazh, ata hynë në det. Por ata i nënvlerësuan rrymat dhe u mbytën”, tha një zëdhënës i policisë për gazetën The Indian Express.

MARKETING

Të ngjajshme

MTD: 27.345 kërkesa të parashtruara për një muaj në portalin për shërbime elektronike uslugi.gov.mk

MTD: 27.345 kërkesa të parashtruara për një muaj në portalin për shërbime elektronike uslugi.gov.mk

Mickoski me Trumpin: Partneritet strategjik me SHBA-në i bazuar në besim dhe miqësi

Mickoski me Trumpin: Partneritet strategjik me SHBA-në i bazuar në besim dhe miqësi

Milatoviq me von der Leyen: Mali i Zi gati për anëtarësim në BE në vitin 2028

Milatoviq me von der Leyen: Mali i Zi gati për anëtarësim në BE në vitin 2028

Hetim për dhënie ryshfeti ndaj një zyrtari në RMV, propozohet paraburgim

Hetim për dhënie ryshfeti ndaj një zyrtari në RMV, propozohet paraburgim

Francë, studentët dalin në rrugë – zjarre, përleshje dhe qindra arrestime

Francë, studentët dalin në rrugë – zjarre, përleshje dhe qindra arrestime

Trump zotohet se do ta godasë Iranin “shumë rëndë” nëse Teherani qëndron pas incidentit me fluturimin e Flydubait

Trump zotohet se do ta godasë Iranin “shumë rëndë” nëse Teherani qëndron pas incidentit me fluturimin e Flydubait