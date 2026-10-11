Tragjedi në Gjilan: Babai e vret djalin!

Tragjedi në Gjilan: Babai e vret djalin!

Një vrasje e rëndë ka ndodhur të dielën në fshatin Pogragjë të Komunës së Gjilanit, këtë e ka konfirmuar edhe Policia.

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Shik.mk

Siç mëson Gazeta Nacionale nga burime të sigurta, babai e ka vrarë djalin e tij.

Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Gjilanit, Valon Osmani, ka njoftuar se rreth orës 19:30 janë pranuar informacione për të shtëna me armë zjarri.

Si pasojë e të shtënave, një person i lindur në vitin 1997 ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa i dyshuari gjendet në arrati.

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