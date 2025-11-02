Tragjedi në Alpet Italiane, shkon ne 5 numri i turistëve gjermanë që humbin jetën….

Pesë alpinistë gjermanë humbën jetën tragjikisht pasi u zunë nga një ortek në Alpet Italiane.

Alpinistët kishin nisur të shtunën ngjitjen drejt majës Cima Vertana, në vargmalin Ortler, pranë fshatit Solda. Ortekut e borës ra ndërsa ata po ngjiteshin drejt majës.

Masa e madhe e borës dhe akullit rrëmbeu anëtarë nga dy grupe të ndryshme. Trupat e dy burrave dhe një gruaje u gjetën të shtunën, ndërsa dy viktimat e tjera, një baba dhe vajza e tij 17-vjeçare, u gjetën të ditën e sotme.

Dy alpinistë të tjerë shpëtuan pa lëndime.

Mali Ortler, pjesë e Alpeve Italiane pranë kufirit zviceran, është një destinacion shumë i njohur për alpinistët dhe ecësit me përvojë.

