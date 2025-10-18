Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa pengesa të mëdha

Trafiku këtë mëngjes në rrugët shtetërore po zhvillohet normalisht, pa vonesa apo pengesa të mëdha, njofton Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).

Sipas informacioneve, rrugët janë të lagështa, ndërsa intensiteti i qarkullimit jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare, nga ana e Maqedonisë së Veriut, nuk raportohen pritje të gjata për hyrje apo dalje nga vendi.

LAMM u bën thirrje shoferëve që të përshtatin shpejtësinë me kushtet në rrugë, të respektojnë sinjalistikën e vendosur dhe të ngasin me kujdes, veçanërisht në zonat malore, përgjatë luginave dhe grykave, ku ekziston rreziku për rrëshqitje dheu.

Kujdes i shtuar rekomandohet në rrugët:

  • Katllanovë – Veles

  • Mavrovë – Dibër – Strugë

  • Vinicë – Berovë

  • Koçan – Dellçevë

Ndërkohë, në kuadër të regjimit sezonal të qarkullimit, rruga Ohër – Resnjë, që kalon përmes Parkut Kombëtar Galiçicë, është rihapur për trafik që nga 17 prilli 2025. Qarkullimi lejohet për automjete me peshë deri në 3.5 ton.

