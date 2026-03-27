Trafiku në Maqedoni zhvillohet në rrugë me lagështi, ka borë në disa qafa malore
Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se trafiku në vend po zhvillohet pa pengesa dhe në rrugë me lagështi.
Nga atje thonë se reshje të borës ka pasur në Kodrën e Diellit, Strazhë, Bukovë, Gjavatë, Mavrovë, Presekë në rrugët e të cilëve ka mbetje të borës.
Nga atje njoftojnë se trafiku jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.
“Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi”, thonë nga LAMM